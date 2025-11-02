Na występy wykupił reklamy ,,Witamy w Londynie. Nie zapomnij kamizelki nożoodpor
,,Witamy w Londynie. Nie zapomnij kamizelki nożoodpornej. - Soadiq Khan, burmistrz Londynu kazał zdjąć.
Komentarze (39)
najlepsze
Kneblowanie komików, których właśnie głównym zadaniem jest bycie wentylem bezpieczeństwa społeczeństwa to najgłupsza decyzja. Co gorsza - tak samo właśnie było w filmie.
Ten film ("V for Vendetta") to chyba przepowiednia przyszłości UK, zupełnie jak "Idiokracja" o USA.
Pytanie należy teraz zadać - jaki film przepowiada
@ukradlem_ksiezyc: Kariera Nikosia Dyzmy
@ukradlem_ksiezyc: Nic nie robią bo boją się bycia okrzykniętymi rasistami, a jak ktoś się okaże rasistą to go szkalują żeby się pokazać jako antyrasiści, mimo że tak naprawdę wszyscy lubią rasizm a udają że z nim walczą.
niech zgadne - nie chodzi o nawiązanie do przestępczości tylko o reklamę alkoholu w miejscu publicznym?