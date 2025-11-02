Cyfrowe euro ma zjednoczyć Europę, również Polskę
Cyfrowe euro ma zjednoczyć Europę zapowiedź Christine LagardeOtokrypto
- #
- #
- #
- #
- 72
- Odpowiedz
Cyfrowe euro ma zjednoczyć Europę zapowiedź Christine LagardeOtokrypto
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (72)
najlepsze
CBDC), który może mieć wpisaną "datę przydatności do spożycia". Oznacza to, że nie wydane środki tracą ważność po określonym czasie, co może służyć jako narzędzie do stymulowania konsumpcji, np. w ramach programów pomocowych. Taki mechanizm jest rozważany w kontekście cyfrowego juana, a także jest jedną z dyskutowanych cech cyfrowego euro.
i nie zapomnijmy o terminie "ważności" pieniądza, by przypadkiem prolom nie przyszło do głowy ciułanie majątku ¯\(ツ)/¯
Ze złota będzie można sobie zrobić klamki w domu i
Za każdym razem...