Chińska policja rozbija gang podrabiający układy scalone.
Ciekawe jaka jest rzeczywista skala problemu.nameisnull
Popularny przypadek np. dla drmosów NCP5369 dla serii geforce gtx 9xx.
Trafiłem kilka razy na takie podróbki.
a w szczegóły nie wchodzę bo pewnie za miesiąc miałbym pismo z sądu ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Ogromna, problem był znany od dawna w kontekście części zamiennych do jakiś topowych audiofilskich wzmacniaczy audio... potrafili nawet zapakować parę tanich tranzystorków w obudowę jakiegoś rzadkiego trudno dostępnego tranzystora mocy i to sprzedawać... działa? to nie psuj więcej :P
No i też podróbki tranzystorów gdzie podróbka waży połowę tego co oryginał
pytanie ilu audiofilów nawet nie zauważyło ;-)
z wierzchu wszystko super
a jak sie przyjrzysz to badziewie, lewizna, oszustwo