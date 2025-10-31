Na allegro sporo komputerow jest składanych właśnie z takich lewych kart graficznych czy płyt głównych. Dla laika po prostu to do przeoczenia, bo potrafią zmienić nazwę na jakąś znaną, a mało znając się na sprzęcie, można kupić coś totalnie innego odbiegającego parametrami które w testach czy ustawieniach sytemu będzie widniało jako coś zupełnie innego firmowego.