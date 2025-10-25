Kiedyś kupiłem mieszkanie po starym dziadku. Wynająłem gościa do remontu i podobno też fajną kasę znalazł pod materacem. Dowiedziałem się o tym dopiero po fakcie od innych ludzi bo chwalił się wszystkim. Tak że sprawdzajcie pod materacami jak będziecie kiedyś po starszych ludziach kupować mieszkanie czy ich napadać.