Bytom. 90-letni właściciel zakładu pogrzebowego trzymał 2 mln zł "pod materacem"
W Bytomiu kilku włamywaczy napadło na 90-letniego właściciela lokalnego zakładu pogrzebowego. Sprawcy w nocy wyważyli okno, wtargnęli do jego domu i obezwładnili mężczyznę. Z mieszkania skradziono około dwóch milionów złotych. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, a sprawcy są poszukiwani.wscieklykabanos
@wolepiwo: tym, że taka kwotę posada promil społeczeństwa?
a potem za 5 lat typ demencja, dzowni telefon - HALO PROSZĘ SPAKOWAĆ W WOREK I WYRZUCIĆ PRZEZ OKNO! - tak jest panie oficerze!