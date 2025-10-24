Starsza kobieta z Ukrainy zapłaciła 720 zł za 15 min jazdy w Warszawie
Za zaledwie 15 minut jazdy rzekomym taksówkarzem zapłaciła ponad 700 złotych. Internauci nie kryją oburzenia i mówią o taryfie grozy i wstydzie dla stolicy.CKM_POLSKA
Komentarze (36)
No ale ckm to cmk, dlatego leci w zakop za takie zachowanie.
Ogólnie j---ć chama, żeby pot z niego ciekł strumieniami, gdyby chociażby ośmielił się tylko pomyśleć o orżnięciu kogoś. Na takich działa tylko kij i strach. Musi czuć pogardę innych, wstyd i swoje miejsce w szeregu