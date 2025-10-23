Turysta może odzyskać pełny koszt wycieczki. Przełomowy wyrok TSUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które może zmienić sposób rozpatrywania skarg turystów na niedogodności podczas wyjazdów. W sprawie polskich turystów, którzy skarżyli się na zakłócenia podczas wakacji w Albanii,Nauta
@KrowaDajeMleko tak, odzyskasz ( ͡º ͜ʖ͡º)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie, no w takich sprawach to mają xD
Tylko te wyroki, które nam się nie podobają nic nie znaczą.
Dwa razy w życiu byłem na all inclusive, pierwszy i ostatni
Ogólnie wycieczka ok. Spoko pilot, warunki w hotelach, posiłki - serio na +. Ale...
Kupując wycieczkę, były podane koszty za osobę + kwota, którą w USD trzeba było zapłacić pilotowi.
Na umowie miałem wypisane wszystkie koszty z dopiskiem "za osobę" i na końcu + 240 USD