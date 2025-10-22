Podpalili kolegów na stosie z mebli. "Samo zgaśnie"
Według ustaleń śledczych, najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili swoich znajomych na stosie z mebli. Grozi im dożywocie.RMF24
- #
- 20
- Odpowiedz
Według ustaleń śledczych, najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili swoich znajomych na stosie z mebli. Grozi im dożywocie.RMF24
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (20)
najlepsze
A dwa, to takie roboty muszą być zrobione poprawnie. Zdejmujesz azbest z dachu, to dobrze by było jakby nie był
Jak dla mnie sprawa jasna - jak w koszyku jedno jabłko zgnije to też nie opiekujemy sie nim nie wiadomo ile tylko usuwamy żeby nie
@theximon: to dosyć litościwe podejście. Wielu ludzi z tzw. ćwiarą lub dożywociem wybiera sznur.