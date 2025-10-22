Zaczynam się czuć osaczony, chociaż prawdę mówiąc to już jestem.

To p--------e AI jest już wszędzie.

Najgorsze jest to, że coraz więcej aplikacji ma to g---o domyślnie włączone.

Chce dostępu do galerii, mailów, kontaktów itp.

Jak odmówisz dostępu, to straszy, że coś może działać nie tak.

Nie chcę tego, nie potrzebuję.