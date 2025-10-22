Brave ostrzega przed przeglądarkami AI
Wczoraj Open AI wypuściło przegladarkę z natywnie wbudowanym agentem AI. Wygląda na to, że to tworzy nowe wektory ataków na użytkownikówpromptujpro
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Wczoraj Open AI wypuściło przegladarkę z natywnie wbudowanym agentem AI. Wygląda na to, że to tworzy nowe wektory ataków na użytkownikówpromptujpro
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (20)
najlepsze
To p--------e AI jest już wszędzie.
Najgorsze jest to, że coraz więcej aplikacji ma to g---o domyślnie włączone.
Chce dostępu do galerii, mailów, kontaktów itp.
Jak odmówisz dostępu, to straszy, że coś może działać nie tak.
Nie chcę tego, nie potrzebuję.
Edit…od tego są oczywiście powiązane. Tam dodaje
Ja podobnie. Zdecydowanie za wcześnie wypuścili.
Według mnie rozwiązanie jest trywialne (ale może jestem ignorantem):
- prompt podstawowy, , początkowy, startowy, powinien trafiać do bufora nie pozwalającego na jakąkolwiek jego edycję, jakąkolwiek zmianę i być kryterium doprecyzowania wyniku w kolejnych iteracjach (rekurencjach)