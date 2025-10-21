Laskowski: Chopin byłby zachwycony, że tak wiele osób pasjonuje się jego muzyką
"Wyobrażam sobie, że Chopin byłby zachwycony tym, że tak wiele osób pasjonuje się jego tak głęboko romantyczną i poruszaFrizPL_
- #
- 19
- Odpowiedz
"Wyobrażam sobie, że Chopin byłby zachwycony tym, że tak wiele osób pasjonuje się jego tak głęboko romantyczną i poruszaFrizPL_
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (19)
najlepsze
-Powiem Ci, że ten Chopin to przereklamowany jest. Słaba muzyka, mało kto to lubi.
-A co, byłeś na koncercie?
-Nie, ale szwagier mi zanucił.
:D
&
(ʘ‿ʘ)