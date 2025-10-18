Atak prorosyjskiej grupy na oczyszczalnię ścieków na Podkarpaciu [AKTUALIZACJA]
Prorosyjska grupa haktywistów udostępniła nagranie z ataku na polską oczyszczalnię ścieków. Do incydentu doszło w Chodaczowie (woj. podkarpackie). To kolejne takie zdarzenie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wójt Gminy Grodzisk Dolny potwierdził wystąpienie ataku.slawomirus
Komentarze (42)
najlepsze
"Rury zrobili, ale oczyszczalni nie, wszytko płynie do rzeki i śmierdzi"
Zamiast oczyszczalni mają oczySZCZALNIĘ :D :D :D