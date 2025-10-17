Dla mnie windows coraz się bardzie stacza na dno. Microsoft jedynie obchodzi by windows jak najbardziej szpiegował i zbierał danych a nie żeby działał.



Windows 10 jeszcze był znośny ale windows 11 to już jest jakiś żart. Zmieniają na siłe wszystko co działało, np próbują w---------ć panel sterowania bo nie wygląda jak g---o ustawienia w telefonach a ta appka to ustawień to okrojona do tego mniej intuicyjna.