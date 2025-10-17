Microsoft zepsuł localhost. Aktualizacja Windows 11 paraliżuje deweloperów
Październikowa aktualizacja systemu Windows 11 uderzyła przede wszystkim w programistów i administratorów IT. Błąd w mechanizmie obsługującym localhost unieruchomił środowiska testowe i serwery deweloperskie, a fora pomocy technicznej zapełniły się desperackimi prośbami o pomoc.jestemjakijestem1212
Wystarczy na dzisiaj internetów.
Windows 10 jeszcze był znośny ale windows 11 to już jest jakiś żart. Zmieniają na siłe wszystko co działało, np próbują w---------ć panel sterowania bo nie wygląda jak g---o ustawienia w telefonach a ta appka to ustawień to okrojona do tego mniej intuicyjna.
https://techtrenches.substack.com/p/the-great-software-quality-collapse
Biali ludzie to moze windowsa XP zbudowali: FCKGW-...
A na poważnie to przedwczoraj one drive mi się wysypał i z jakiegoś powodu wywaliło mi całą historię z edge, wylogowało z discorda itd…
windows to kupa