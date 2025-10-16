Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa na Pomorzu coraz bliżej
Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), spółka należąca w 100% do Skarbu Państwa, intensywnie przygotowuje teren pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Więcej informacji na ten temat + FILM:ralf-szer
@Mietowy_: o ile dożyję ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Tusk-Beda-dwie-elektrownie-atomowe-n30385.html
Przy polskim tempie administracyjno-decyzyjnym to mogli by mieć za zadanie Bałtyk osuszyć wynosząc wodę w wiadrach a i tak by zdążyli.
Przypominam, że ta elektrownia "ruszy pełną parą" dopiero w 2040 roku (uwzględniając potencjalne poślizgi, oryginalnie plan zakłada 2038). Skąd eko-nataliści chcą do tego czasu brać prąd, skoro zamykane są elektrownie węglowe, a wiatraczki i panelki instalowane są bez magazynów energii lub te magazyny zapowiadane mają aptekarskie ilości pojemności i mocy? Poza tym, ten atom będzie mieć moc mniejszą niż Bełchatów (opalany węglem brunatnym (nie mylić z kamiennym i Śląskiem)) więc
Dacje jak będzie tam jakiś efekt.
Z artykułu:
Sprawdziłem - tam naprawdę mają być tylko trzy reaktory o łącznej maksymalnej mocy 3330 MW :/ Dla porównania: elektrownia Bełchatów potrafi wytworzyć do 5100 MW. A ma być wygaszana w latach 2030-2035 bo na tyle została zaprojektowana.
Gdyby ta banda patałachów zamiast gadania, przeciągania, słuchania lobbystów i brania w łapę na serio wzięła się do budowy elektrowni atomowej od 2010 to dzisiaj mielibyśmy jedną działającą z trzema lub czterema
https://www.forbes.pl/wiadomosci/tusk-w-2020-r-poplynie-prad-z-elektrowni-jadrowej/6q7qh2e
10 lat?
Raczej 15
https://wykop.pl/link/7813517/pierwsza-w-polsce-elektrownia-jadrowa-na-pomorzu-coraz-blizej/komentarz/133624985/coraz-blizej-przypominam-ze-ta-elektrownia-ruszy-pelna-para-dopiero-w-2040-roku-uwzgledniajac-potencjalne-poslizgi-oryginalnie-plan-zaklada-2038-skad-
Przypominam, że ta elektrownia "ruszy pełną parą" dopiero w 2040 roku (uwzględniając potencjalne poślizgi, oryginalnie plan zakłada 2038). Skąd eko-nataliści chcą do tego czasu brać prąd, skoro zamykane są elektrownie węglowe, a wiatraczki i panelki instalowane są bez magazynów energii lub te magazyny zapowiadane mają aptekarskie
Aleksander Grad z PO słynny prezes
@kpod: uuu po tylu latach to już remont powoli trzeba będzie robić tej elektrowni.