Coraz bliżej!?



Przypominam, że ta elektrownia "ruszy pełną parą" dopiero w 2040 roku (uwzględniając potencjalne poślizgi, oryginalnie plan zakłada 2038). Skąd eko-nataliści chcą do tego czasu brać prąd, skoro zamykane są elektrownie węglowe, a wiatraczki i panelki instalowane są bez magazynów energii lub te magazyny zapowiadane mają aptekarskie ilości pojemności i mocy? Poza tym, ten atom będzie mieć moc mniejszą niż Bełchatów (opalany węglem brunatnym (nie mylić z kamiennym i Śląskiem)) więc Pokaż całość