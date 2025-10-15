O ile uważam to za posunięcie wrogie dla klientów (bo przecież nie obniżyli ceny o wartość tej ładowarki), to właśnie sobie uświadomiłem że sam ani razu nie użyłem oryginalnej ładowarki do laptopa który kupiłem ponad pół roku temu (właśnie ja znalazłem, i dalej jest zawinięta w oryginalny papierek). Podobnie jest z ładowarkami do innych urządzeń.



Od dawna mam w domu na stałe zainstalowane ładowarki z długimi kablami i wieloma portami tam gdzie Pokaż całość