Tyle zarabiają górnicy. Dane GUS pokazują, jak ich pensje rosną
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w górnictwie i wydobywaniu wyniosło w sierpniu 2025 roku 12 002,13 zł, a w samym wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 12 240,70 zł. To o ponad 300 zł więcej niż rok wcześniej.PiotrSkargarkson
Dajmy im po milionie. Albo dwa. Nie! Dziesięć milionów na miesiąc.
100 dni urlopu.
Emerytura
( ͡° ͜ʖ ͡°)
,,Zarabiamy 4 tysiące na rękę. Nie ma większych pieniędzy" — mówi protestujący górnik. Na pytanie, skąd w takim razie w mediach informacje o dużo wyższych zarobkach w górnictwie, odpowiada: "No bo oni wliczają barbórki, czternastki, dodatki różne i podają później nieprawdę, że górnik zarabia 12 tysięcy" XD XD XD zakopać te wszystkie nie rentowne kopalnie i z głowy.
Dosyć tego raka, którego nikt od wielu lat nie chce wyciąć!
Boli to, że trzeba dopłacać. Ale to nie wina górników, tylko klasy politycznej. Górnicy działają we własnym interesie, i nie należy ich za to winić. Klasę polityczną należy winić, bo każda jest uległa wobec górników, chociaż górnictwo już nie jest tak silne jak kiedyś pod względem głosów.