Musk zapoczątkował modę na chowane klamki w tych swoich ulepach a chinole musieli to skopiować.

Co by o europejskich producentach nie mówić złego przez dość długi czas dbali o bezpieczeństwo i drzwi, klamki były dopracowane. Zresztą dobre samochody się rozpoznaje po dźwięku zamykania drzwi i płynności pracy na zawiasach.



Tak więc pajacom udało się zepsuć nawet tak podstawowy element jak drzwi. To czy auto jest elektryczne nie ma tu nic do rzeczy.