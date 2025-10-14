Kierowca spłonął w elektryku Xiaomi, oczywiście nie dąło się otworzyć drzwi
Tyle w temacie bezpieczeństwa elektryków, kilka sekund na uratowanie się, blokada drzwi. Ku przestrodzeiggy_p
Podobnie np. jest z kuchenkami elektrycznymi. Ten
@Krzyhuu:
w sensie, że w aucie na benzynę to się nie mogło zdarzyć? xDDD
No ten temat należało by grzać.
Co by o europejskich producentach nie mówić złego przez dość długi czas dbali o bezpieczeństwo i drzwi, klamki były dopracowane. Zresztą dobre samochody się rozpoznaje po dźwięku zamykania drzwi i płynności pracy na zawiasach.
Tak więc pajacom udało się zepsuć nawet tak podstawowy element jak drzwi. To czy auto jest elektryczne nie ma tu nic do rzeczy.
Bohatersko rozwiążą problem, który sami stworzyli. Bo delikatnie wystająca klamka daje pół promila oszczędności na oporach wiatru i miliard punktów do estetyki. Już dawno temu opel corsa B miał zlicowaną
@Miszczu_wszystkiego: Też jestem za.
Przecież elektroniczne zamki są nie tylko w elektrykach, to już jest od wielu lat stosowane również w samochodach spalinowych.