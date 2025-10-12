Kurczę, mógłby ktoś zamieścić w sieci jakiś blog z informacjami jak to wygląda w praktyce, jakie mieszkania i ogólnie jak tam życie wygląda. Powiem szczerze... wyjechałbym. Jakby tylko no nie było strasznej patologii w sąsiedztwie i jakaś znośna praca. Przecież tam chyba można nałowić ryb na podstawę pożywienia? W PL tak czy inaczej wynajmuję pokój, prawda, ze trafiło się na spokojnego współlokatora no ale tam dają mieszkanie więc tym bardziej niezależnie, nie Pokaż całość