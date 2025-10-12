Przeprowadź się na północ Norwegii rok za darmo
W obliczu postępującej depopulacji niektóre norweskie samorządy sięgają po niestandardowe rozwiązania. Hammerfest gmina w północnej Norwegii uruchomiła pilotażowy program, który oferuje wybranym rodzinom możliwość zamieszkania w wiosce Kokelv przez rok bez opłat za mieszkanie,dziadziaprzewodnik
Czyli również długie noce, alkoholizm, narkomanię i pobyt w mieszkaniu komunalnym z lokalnym patusami. Nikt nie da wam takiego domku jak ze zdjęcia xD
Przyroda potrafi urwac dupe, tylko jak masz glownie morze i ostro idace w gore gory to
18 % spraw zakończyło się kradzieżą dziecka. Co piąte dziecko!
Za Wiki:
"W roku 2023 norweski Barnevernet otrzymał 52 413 zgłoszeń, rozpoczął 39 094 nowych dochodzeń, w stosunku do 43 954 dzieci były podejmowane czynności, z czego w 7 772 przypadkach podjęto czynności opiekuńcze (ośrodek opiekuńczy lub przeniesienie do rodziny zastępczej)".
@paveua: @dziadziaprzewodnik Niekoniecznie
Takie rzeczy kosztuje. I to słono kosztują.
Domy jakie się dostaje są domami do remontu i trzeba trochę kasy w nie włożyć żeby nadawały się do użytku. Poczytajcie o śniegu w Hammerfest. Jak napada. To czasem jedynie skuter śnieżny jako opcja transportu.