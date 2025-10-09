Izraelskie czołgi ostrzelały cywilów na drodze przybrzeżnej w Strefie Gazy
Izraelskie czołgi zostały rozmieszczone na drodze Raszid, by uniemożliwić Palestyńczykom powrót do północnej części Strefy Gazy. Na nagraniach widać, jak oddają strzały w pobliżu cywilów.51431e5c08c95238
Komentarze (36)
Ubrani na czerwono
@LayJay: ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
https://streamable.com/a5ufhz
Na filmie strzela w jakąś szopę, a ludzie (bez wnikania czy hamas czy faktycznie cywile) są w rzeczywistości jakiś kilometr od tej szopy.
Proszę zwrócić uwagę na czas od wystrzału czołgu do trafienia tej szopy.
To jest filmowane na jakimś k-------m zoomie i przy płaskim terenie tylko wygląda jakby byli obok.
https://www.youtube.com/watch?v=UMq8ofCstMQ&list=RDUMq8ofCstMQ&start_radio=1