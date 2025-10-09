Jak Polski Związek Szachowy blokuje rozwój lokalnego stowarzyszenia szachowego
Polskiego Związku Szachowego ODMÓWIŁ rejestracji członkostwa lokalnego stowarzyszenia ze względu na ABSURDALNĄ i rzekomą konkurencyjność, bo uwaga! W miejscowości działa już jeden klub szachowy jako członek PZSzach i drugi taki ośrodek byłby KONKURENCYJNY... Bez komentarza...Ozero
Komentarze (50)
Biorą kasę a nie zarybiają (╯°□°）╯︵ ┻━┻
tyle że jak za organizacje konkurencyjnego związku biorą sie prywaciarze to najpierw jest fajnie a potem też sie dzieją dziwne rzeczy
Załóż własny związek krajowy, oraz zmuś związek międzynarodowy do jego uznania ¯\(ツ)/¯
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
zaiste, poważne obawy
Bo mamy takie instytucje jak UOKiK, które nawet potrafią nakładać kary na związki sportowe za ograniczenie konkurencji w pewnych niedużych kwestiach, głównie finansowych.
A jednocześnie w kwestii najbardziej fundamentalnej UOKiK wydaje się być całkowicie bezradny.
Bo polskie związki sportowe szerokim gestem czerpią z praktycznego monopolu na organizację sportu w danej dyscyplinie.
@milo1000: to jest inna sprawa, jednak w sumie bez znaczenia dla tematu monopolu na prowadzenie działalności sportowej w danej dyscyplinie.
Natomiast to rodzi jeszcze jedną patologię - bo państwowa kasa owszem płynie do związków sportowych jako dotacja czy to na kulturę fizyczną, czy sport na szczeblu międzynarodowym, tyle że jak tylko darczyńca (budżet) chciałby sprawdzić czy i w jaki sposób środki są wydawane to