MS usuwa kolejne luki pozwalające na korzystanie z konta lokalnego w Win11
MS dąży do tego aby wszyscy korzystający z Windowsa posiadali konto Microsoft.Sztywnesutkiszatana
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
MS dąży do tego aby wszyscy korzystający z Windowsa posiadali konto Microsoft.Sztywnesutkiszatana
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (49)
najlepsze
poczty wciskając outlooka.
co z uczelniami? mam 600pc z kontem student, jak teraz oni mają się logować do kompa?
pozmieniaj ikonki pod linuxem na windowsowe - nie zorientują się
OOBE już w sumie dawno nie działa na najnowszych buildach, ale inne sposoby opisane w artykule nadal działają :)
Tak, Linux to dobra alternatywa, nawet stwierdziłbym, że lepsza, od kiedy Steam rozwija mocno Protona. Większość aplikacji da się uruchomić przez Protona i to naprawdę dobrze (nie to, co 10 lat temu z Linuxem i Wine). Nawet jeśli korzystasz z Adobe czy CAD-ów, da się to ogarnąć. Jak nie
Pozdrawiam z Nobary
Może i MacOS ma swoje głupie wymysły ale przynajmniej można używać komputera bez kont online.
I każda aplikacja pyta się o zgodę czy w ogóle może działać, nawet jakieś wbudowane aplikacje typu kalendarz notatki, iCloud, siri. Windowsa ledwo odpalisz i już jakieś OneDrive z Copilotem coś mielą w tle, a menu start zastanawia się jakie by tu