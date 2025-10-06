Czara goryczy przelana. Piracka flaga z czaszką zaczyna być znana wszędzie.
Madagaskar, Nepal, Serbia, Peru - młodzi ludzie z tzw. pokolenia Z protestują przeciwko korupcji, nierównościom i autorytarnym rządom. Te zaczynają się chwiać.PiotrSkargarkson
Tego typu protesty były zawsze, zawsze i system się nie zawalił. Nic się nie chwieje, co najwyżej gdzieś tam rząd się zmieni, ale ci co przyjdą są częścią tego systemu albo za chwilę się nią staną.
@Cogito-sum: A w takiej Serbii to realnie żadna władza się nie zmieniła
Przewroty, protesty i rewolucje, nawet powstania są STEROWANE, tłumem się ZARZĄDZA,
złość jest PRZEKIEROWYWANA,
najpierw tworzy się problem, potem podstawia się nowe marionetki w teatrze, i przedstawienie trwa nadal
coś jak Szymon Kotłownia i jego partia.
kasyno zawsze wygrywa, a posłuszni dostają ciepłą posadkę, choćby w takim onz ¯\(ツ)/¯
Może tam jest "za dobrze" a nepotyzm i korupcja to słowa nieznane ;) ?
P.S.