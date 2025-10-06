jeżeli ktoś wierzy, że protesty są "oddolne", to niech się nad tym poważnie zastanowi.

Przewroty, protesty i rewolucje, nawet powstania są STEROWANE, tłumem się ZARZĄDZA,

złość jest PRZEKIEROWYWANA,

najpierw tworzy się problem, potem podstawia się nowe marionetki w teatrze, i przedstawienie trwa nadal

coś jak Szymon Kotłownia i jego partia.



kasyno zawsze wygrywa, a posłuszni dostają ciepłą posadkę, choćby w takim onz ¯\(ツ)/¯