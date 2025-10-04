Hadrian to jedna z najbardziej złożonych postaci w historii cesarstwa. Był jednym z cesarzy, którzy zmienili sposób myślenia o władzy. Nie chciał być tylko następcą Trajana, wojownika-podbójcy. Postawił na rozwój, pokój i prawo. To za jego panowania powstał słynny mur Hadriana, ale też wiele reform społecznych i sądowych, które wpłynęły na przyszłość imperium.