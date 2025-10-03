Raz na pięć lat odbywa się Konkurs Chopinowski, na który zjeżdżają ludzie z całego świata.
Ktoś ¯\(ツ)/¯ wpadł na pomysł, że to jest właśnie ten moment, kiedy należy rozkopać Łazienki i zakryć pomnik Chopina.
Żródło informacji (dla osób posiadających Facebook):
Natomiast jest nawet oświadczenie dyrekcji muzeum, że prace musiały się zacząć tak wcześnie, aby nie kolidowały z "Koncertami Chopinowskim" które odbywają się przy pomniku. Pewnie dałoby się to zrobić szybciej, ale byłoby droższe...
@a665321: Jaka połowa Warszawy rozkopana? Jest kilka dużych i upierdliwych remontów, ale do
Raczej prezydent miasta nie zajmuje się takimi pierdołami jak remont chodnika czy logistyka naprawy płotu :)