"Działacz zatrzymany przez CBA. Powoływał się na wpływy w rządzie"
"Michał N., działacz Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Morza Bałtyckiego, został zatrzymany przez CBA i usłyszał zarzut płatnej protekcji. Chodzi o żądanie 2 mln zł łapówki za przyznanie armatorom 150 mln zł dotacji na zakończenie działalności związanej z rybołówstwem morskim"paramedix
Ukraina w jego sercu. Dobra wypłata to za mało. A my się z ukrów śmiejemy.