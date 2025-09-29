Hej, wykop!

Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na proceder, który dzieje się w Polsce, a mówi się o nim zbyt mało. Mianowicie oszustwa w branży OZE, czyli oszustwa na fotowoltaikę, pompy ciepła i inne odnawialne źródła energii. Najczęściej dotyka to osób starszych i podatnych na manipulacje.

Ze względu na programy rządowe/unijnie z których można otrzymać dotacje, wiele firm upatrzyło sobie w tym zysk. Schemat jest podobny - firmy zatrudniają młodych ludzi, szkolą ich w podstawach sprzedaży, a potem wysyłają w teren by chodzili po wiosce od domu do domu. Często na wsiach i w małych miejscowościach. Starsze osoby zostają namówione by zainwestować w instalacje, pod pretekstem tańszych rachunków za prąd. Niestety nie zdają sobie sprawy z tego, że często instalacje są kilkukrotnie przepłacone. Zdarza się, że nie wiedzą o zaciągniętym kredycie, a dowiadują się o nim po czasie, lub nie znają warunków kredytu - kwot. Wystarczy tylko, ze podadzą swoje dane osobowe oraz podadzą kody z SMSów, które przyjdą od banku. To wystarczy do założenia kredytu.

Powstała nawet grupa wsparcia na facebooku, gdzie oszukani ludzie szukają pomocy: https://www.facebook.com/groups/oszuscioze (uwaga - są dwie grupy o podobnej nazwie, jedna ma więcej członków, a na drugiej jest spam)

Na tej grupie są jednak nawet osoby z tych firm, często dyrektorzy/prezesi. Zdarzało się, że osoby poszkodowane, które opisywały swoje historie były wyszydzane przez pracowników firmy lub zastraszane. Dochodzi nawet do tego, że pracownicy danej firmy piszą do takiej osoby i przekonują ją, że z taką firmą nie da się wygrać w sądzie.

Lista przykładowych działań takich firm:

- Oferowanie bardzo nieopłacalnej instalacji, a przedstawianie jej jako bardzo korzystnej. Np koszt instalacji 3-4 razy droższy niż użyty sprzęt (przykład - 70 tys zł za instalację 3 kW + magazyn 5 kWh, gdzie wartość sprzętu jest poniżej 20 tys)

- Stosowanie manipulacji i perswazji by nakłonić osobę do szybkiej decyzji

- Fałszywe obietnice dotacji, które w rzeczywistości nie są pewne

- Zawyżanie parametrów instalacji we wniosku do funduszu - składanie wniosków o dotację z mocą instalacji wyższą niż faktyczna. Gdy po latach przychodzi kontrola, beneficjent musi zwrócić pieniądze, których nigdy nie otrzymał (trafiły bezpośrednio do firmy).

- Zakładanie kredytów pod niewiedzą osób albo nie informowanie o warunkach kredytu, do tego bardzo niekorzystne kredyty.

- Szybki montaż i brak prawa do rezygnacji – celowe wykonanie instalacji w ciągu 14 dni, co na mocy klauzul w umowie uniemożliwia odstąpienie od niej.

- Odmowa rezygnacji z umowy - nawet jeśli instalacja nie została zamontowana; dodatkowo wysyłanie wezwań do zapłaty z groźbą skierowania sprawy do sądu

- Nie pozostawianie klientowi umowy po podpisaniu

- Tworzenie fałszywych opinii na google - Klient lub ktoś z rodziny klienta sprawdza opinie firmy w internecie, widzi same pozytywne i nabiera się na to. Niestety te opinie często są pisane masowo przez pracowników firmy

- Oszukują zarówno małe jak i duże firmy, które są od lat na rynku.

- Oszukują również swoich przedstawicieli handlowych

Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć: „Przecież każdy wie, co podpisuje”. Niestety, nie każdy. Wiele osób starszych nie ma wiedzy technicznej ani finansowej, by samodzielnie ocenić opłacalność takiej inwestycji. Zdarzały się nawet przypadki zaciągnięcia kredytu na osobę, która nie była w pełni świadoma tego, co podpisuje.

Edukujcie na ten temat osoby w rodzinie, w szczególności starsze. Może warto zastrzec im numer pesel? Gdy dowiecie się, że coś takiego się wydarzyło, należy działać szybko. Czasami łatwo da się zrezygnować z kredytu lub w ogóle z umowy, jeżeli instalacja nie została zamontowana.

A tutaj kilka streszczeń historii, które mam w pamięci:

Dowiedziałem się, że nakłonili moich teściów na instalację oraz kredyt. Szybko odstąpiliśmy od umowy oraz kredytu. Teść niestety nie mógł złożyć na policji zeznań, bo jest tak stary, ze nie kontaktuje, a tylko kiwa głową. Następnego dnia spotkałem tą przedstawicielkę handlową na wiosce jak szła do sąsiada, pogroziłem jej policją i sądem. Później dzwonił do mnie menadżer tej firmy i mówił, że umowa jest tak napisana, że nie będziemy w stanie z niej zrezygnować i sztab prawników już zajmuje się sprawą

Przedstawiciel handlowy namówił mojego tatę na instalacje. Jednego dnia wziął od niego dane, a na następny dzień założył mu kredyt, przy którym sfałszował dane odnośnie zarobków/emerytury. Sfałszował również niektóre podpisy, mamy już nawet zaświadczenia od grafologa oraz nagranie jak kłamał w sprawie kredytu. Mój tata nawet nie wiedział, że został mu kredyt założony. Sprawa jednak trwa, mamy mieć rozprawę sądową o rozwiązanie umowy, ale na razie cisza w sprawie zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa. Policja raz umorzyła postępowanie, ale odwołaliśmy się od tego...nawet mnie nie przesłuchali.

Namówili moją mamę, która jest już na emeryturze...gdy się dowiedziałam, próbowałam ją namówić by iść do sądu, ale ona nie chce bo to dla niej za dużo stresu, a sprawa będzie ciągła się latami. Teraz musi płacić co miesiąc kilkaset złotych kredytu, a miała mieć tańsze rachunki za prąd. Firma nie zamontowała liczników dwukierunkowych, co sama obiecała i musieliśmy szukać elektryka by nam to podłączył

Moi rodzice podpisali umowę. Na szczęście dowiedziałem się o tym na czas, przed montażem instalacji. Odstąpiliśmy od umów i kredytu. Firma pomimo tego wzywa wezwania do zapłaty i straszy skierowaniem sprawy do sądu.

Pracowałam kiedyś u nich jako przedstawicielka handlowa, jeszcze gdy nie mieli takich metod. Zwolniłam się i nie wypłacili mi należnych pieniędzy. Wygrałam z nimi w sądzie, ale ich firma ogłosiła upadłość, a na to miejsce założyli nową spółkę. Pieniędzy wciąż nie odzyskałam. Zgłosiłam sprawę do prokuratury, ale nadal trwa.