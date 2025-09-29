Europejska rakieta Ariane 6 wyniesie satelity Bundeswehry
Firma Arianespace poinformowała o otrzymaniu kontraktu na dwie misje rakiety Ariane 6. System nośny wyniesie na orbitę okołoziemską dwa satelity telekomunikacyjne zaprojektowane i zbudowane przez Airbus Defence and Spacekkecaj
Niemcy od dawna wystrzeliwują swoje satelity szpiegowskie francuskimi rakietami, a rakiety Ariane latają od kilkudziesięciu lat.
Co jak co, ale inwestycje wojskowe robią wolno, ale mądrze, czyli tam, gdzie widzą słabe strony.