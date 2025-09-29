Od dyplomacji po piłkę nożną. Izrael staje się wyrzutkiem na arenie międzynarodowej
Izrael jest coraz bardziej izolowany na arenie międzynarodowej z powodu trwającej wojny i kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy, a negatywne skutki tej sytuacji rozprzestrzeniają się na sferę gospodarczą, kulturalną i sportową.zwora
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
Trochę to zajęło, jakieś 60-200tys ofiar bestialsko zamordowanych.
Liczą się oklaski dla netanjahu w kongresie usa
@fervi: raczej nie ma już opłacanych dziennikarzyn płaczących o "antysemityźmie" za każdym razem gdy ktoś ośmieli sie krytykować israel
Największe konsekwencje za ludobójstwo to chyba wygwizdanie Netanjahu przed przemową w ONZ.