Budowa fabryki wstrzymana. Gigant wycofuje się z planów w Polsce
Niemiecki koncern Bosch poinformował, że wstrzymał budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu (Dolnośląskie).uncles
- #
- #
- #
- #
- #
- 85
- Odpowiedz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (85)
najlepsze
oczywiście do roboty za minimalną pensje, płacąc minimalne składki na ZUS i podatek
a koszt chorujacych pracowników, ich zwolnien ponosiłby Polski podatnik
a zysk z fabryki transferowany byłby do Niemiec
@Miszczu_wszystkiego: dlacze rzad mialby sprowadzac pracownikow do prywatnej fabryki?
Polska ze względu na demografię traci na atrakcyjności. Po co budować fabrykę, skoro za chwilę trudno będzie znaleźć pracowników i trzeba będzie ich sprowadzać z zagranicy? I podnoszenie minimalnej też nie pomaga.
Fabryka może nie spowodowałaby rewolucji, ale zawsze byłby to jakiś impuls do poprawy losu tych rejonów.
Z drugiej strony pewnie i tak ściągnęliby inżynierów zamiast brać ludzi z okolicy.
Pewnoe znalazłby sie ktos to by wrocił z Wrocka w strony rodzinne.
Sam jestem z jednego z Dolnoslaskich miast zazanczonych na czerwono i pracuje w przemyśle ok 10 lat (Wrocek, okolice). Dużo ludzie ktorzy uciekli ze Świdnicy, Wałbrzycha, Jeleniej i okolic do Wrocka chetnie by wrocila gdyby dalo sie znalezc podobne warunki pracy. I to
Ciekawe czego się boją... ᶘᵒᴥᵒᶅ
Wysokich cen energii.
w przypadku pomp ciepła polski rynek przejęła azja, głównie japonia - panasonic, mitsubishi, daikin, toshiba. producenci co się przerzucają z kotłów gazowych na pompy ciepła(głównie europejscy) przędą trochę gorzej, ale
Kto tam pracuje w księgowości, co za bezmyślne decyzję podejmuję tak poważna firma, to tak jakbyś chciał coś kupić, a za chwilę widzisz coś innego, to nie tak powinno wyglądać, do zwolnienia cały HR w Bosch jak nic
Prezydent nie podpisał ustawy,całą koalicja krzyczała że to zabije tani prąd i ekologię,a właśnie podwoili u mnie produkcję bo się nie wyrabiają (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞