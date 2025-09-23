Tak się kończą antypolskie i antyeuropejskie zakupy. A problem jest jeszcze większy, Polska na produkcji AGD stoi. Niestety, Polacy nie wybierają AGD produkowane w Polsce, a te z Chin i Turcji. Sami robimy sobie krzywdę. Niestety, nie wytłumaczysz społecznictwu by nie kupowało Hisense i innych, bo jest za głupie by połączyć kropki. A potem będą narzekać czemu w Polsce żyje się tak źle, i nie wezmą za to odpowiedzialności