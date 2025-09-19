To jest w oglole śmieszne ze przy żadnym z 2 dużych lotnisk (Balice, Pyrzowice) nie ma takiego sprzętu. I niech mi ktoś nie mówi ze to dużo pieniążków kosztuje, bo przy takim ruchu jaki generują te porty to taki sprzęt powinien być na wyposażeniu. To nie Radom :)