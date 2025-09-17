Bywałem w Bieczu pięć razy w tygodniu przez 8 lat jako kurier więc znam miasteczko w szerz i wzdłuż. Bardzo przyjemne, sporo się zmieniło kiedy zrobiono obwodnicę i zrewitalizowano starówkę, wcześniej cały ruch z krajówki 28 szedł przez rynek. Biecz w Polsce jest chyba najbardziej znany z produkcji pieców CO produkcji spółdzielni odlewniczej Ogniwo. PRL jeszcze mocno siedział w tym zakładzie jak tam bywałem.