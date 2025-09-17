Biecz, niewielkie miasto z niezwykłymi atrakcjami
Biecz to miasto kojarzone głównie ze szkołą katów, ale taka nigdy w nim nie istniała. Miasto przyciąga pięknymi zabytkami, głównie domem z basztą, ratuszem i kościołem. Ale czy wiesz, że tutaj powstał pierwszy w Polsce szpital? W pobliżu jest też nietuzinkowy kościół w Binarowej.lukasz-piernikarczyk
Dom z basztą
18zł/os.
Kromerówka
10zł za bilet normalny
Pierwotnie powiedzenie "rozpuszczony jak dziadowski bicz" brzmiało "rozpuszczony jak dziad z Biecza". Biecz był znany z bardzo roszczeniowych żebraków.