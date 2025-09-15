Sytuacja lata temu - z ciekawosci zajrzalem na wroclawskie Dni Fantastyki. Wszystko fajnie, ciekawe rzeczy wystwiane, a na zewnatrz zamku (bo odbywalo sie to na zamku w Lesnicy chyba) scena. I akurat sie trafilo ze przemawial z niej Sapkowski. Pierwsze jego slowa ktore usyszalem ze sceny to "Wszyscy wiedza, ze w polskiej fantastyce jest Sapkowski i dlugo, dlugo nic". Az musialem sprawdzic czy to Sapek, czy Walesa :D