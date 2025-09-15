Kiedyś na lokalnym forum rzuciłem pomysł by gmina zamiast dofinansowywać jakieś lokalne kluby piłkarskie grające w B klasie może wybrała specjalizację sportową. Ot np. niech we wszystkich szkołach w gminie na wuefie dominuje trening w skoku o tyczce. Niech gmina kupi odpowiedni sprzęt, może jakiś program treningowy. I niech dzieciaki próbują. Nie wiem, z 300 dzieci uczy się w tutejszych podstawówkach. Jest duża szansa że jedno z nich może okazać się talentem Pokaż całość