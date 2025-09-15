Duplantis po raz kolejny bije rekord świata w skoku o tyczce - KOSMICZNE 6.30 m
Armand Duplantis oczywiście wygrał w Tokio złoto, ale po raz czternasty pobił rekord świata w skoku o tyczce - 6.30 m.mmm_MMM
Komentarze (40)
najlepsze
A w skoku wzwyż Kubańczyk Javier Sotomayor.🤞
Bubkę przeskoczył Renaud Lavillenie w 2014, który skoczył 6.16 m, dopiero Duplantis zaczął skakać wyżej.
