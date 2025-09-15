Norwegia zajmuje rosyjski kuter rybacki w porcie Batsfjor. "Stanowił zagrożenie"
Należący do rosyjskiego armatora kuter rybacki został zajęty przez norweskie władze. Pomimo wezwań jednostka nie opuściła portu Batsfjord w wyznaczonym terminie. Jest to pierwszy taki przypadek od wprowadzenia przeszło rok temu przez Oslo ograniczeń dla rosyjskich statków.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (18)
najlepsze
W sumie nie wiadomo bo cuchnie cały czas tak samo odkąd zacumowali.
Rosyjski armator płaci portowi za postój i dostarczanie załodze zapasów jedzenia i paliwa. Tzn do niedawna płacił