Wyprzedzanie na przejściu, nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu
Wyprzedzanie na przejściu, nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, dwóch kierowców co się zatrzymali mają jeszcze pretensje do nagrywającego.Duzy_Kotlet
Komentarze (118)
Dlaczego? Bo nie ma takich głupot jak przejścia bez świateł poza zabudowanymi, a nawet w nich, takie przejścia są tylko w tempo30.
U nas jest to wywrócone do góry nogami i udaje się, że to auto będzie stawało w każdym miejscu.
Polacy wy macie nierówno pod sufitem.
A tak serio - na której to wsi jest takie stężenie tych cymbałów drogowych?
Dobra, znalazłem samemu:
https://maps.app.goo.gl/RcezYVnW2yoxik8L6
@Ranger: ogólnie to na każdej. I nie tylko wsi.