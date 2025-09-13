Polska Policja płacze bo obywatele każą wykonywać jej obowiązki.
KGP opublikowała komunikat, w którym pisze że mają inne rzeczy do roboty niż reagować na zgłoszenia obywateli.krzysztof-ryzumowski
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
KGP opublikowała komunikat, w którym pisze że mają inne rzeczy do roboty niż reagować na zgłoszenia obywateli.krzysztof-ryzumowski
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (38)
najlepsze
Zakładam, że jest więcej niż jeden dyżurny (bo tyle to może wystarcza do obsługi Pierdziszewa Dolnego właśnie) i że dyżurni są obecni całą dobę, cały miesiąc To jest 2300/720 = 3.2 wiadomości na godzinę. Całe nic, zwłaszcza jeśli obsługa sprowadza się do sprawdzeniu miasta na mapie i FWD do właściwej komendy wojewódzkiej.
ul. Waliców 15
00-865 Warszawa
siedziba:
Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego
Sekcji Profilaktyki Społecznej
Czyli co, jak pomylisz kwotę należną US, to piszesz do Ministerstwa Finansów i zawracasz im dupę? Albo jak ktoś ukradnie coś w sklepie, to dzwonisz do Komendanta Głównego Policji?
Kruwa, nie przesadzajcie ludzie :/
Szok, niedowierzanie- pieniacz już wykipił, wysłał 300 zgłoszeń a tu d--a xD
Stop cham wymyślił ciekawy sposób, prosił o maile do konkretnych komendy, a KGP ich olali, to maile idą na ogólną skrzynkę.