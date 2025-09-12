Mam bardzo powazne pytanie i z gory sorry za ignorancje. W jaki sposob zmusza Signal do opuszczenia UE? Czy to oznacza, ze jedynie co sie stanie to nie bedzie on dostepny w sklepie googla czy app store, ale jesli bede go mial zainstalowany na telefonie to i tak bede z niego mogl skorzystac? Czy tez to dziala na zasadzie geolokacji albo IP. Moglby ktos wytlumaczyc?