Prokuratura: To nie dron uderzył w dom na Lubelszczyźnie
Uszkodzony budynek w Wyrykach stał się jednym z głównych tematów internetowych specjalistów. Tymczasem prokuratura wskazuje, że od początku była mowa o niezidentyfikowanym obiekcie, który w niego uderzył, a nie dronie.Drom
Komentarze
Wszystkie mainstreamowe media też to podłapały siejąc
Tomasz Kawiak w rozmowie z Nowym Tygodniem wyjaśnia, że w pewnym momencie zobaczył bardzo nisko lecący myśliwiec, który po chwili zawrócił. Zaraz potem od wschodu usłyszał inny dźwięk – narastający, metaliczny, przypominający zbliżający się skuter. W lornetce wyraźnie zobaczył dużego drona. Po chwili myśliwiec zawrócił i skierował się za dronem. Zniżył lot i wypuścił rakietę w jego kierunku, ale pocisk chybił.
Jak to był nasz pocisk, to putin jeszcze dostanie odszkodowanie
No cóż, zdarza się- dać facetowi kase na remont domu i destylatora i po temacie, ale nasi przyzwyczajeni się do robienia szpagatów.
@HeniekZPodLasu: To by przynajmniej tłumaczyło dlaczego nagle Wojsko Polskie tak się rzuciło żeby tej rodzinie pomóc i odbudować dom. Zastanawiało mnie właśnie skąd taka szybka deklaracja się wzięła.
Jeśli to oni go rzeczywiście rozwalili to teraz wszystko się trzyma kupy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zresztą to pewnie holenderskie f35 strzelały.
