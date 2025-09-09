Złośliwy kod w pakietach npm z 2 miliardami pobrań tygodniowo
Świat open source właśnie stanął wobec największego w historii ataku na łańcuch dostaw oprogramowania. Hakerzy zdołali wstrzyknąć złośliwy kod do pakietów JavaScript pobieranych ponad 2 miliardy razy tygodniowo z repozytorium npm. Skalą incydent przewyższa wszystko, co do tej pory obserwowano w tejpixel-nerd
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
@theOstry: Ale mordo, jest nowocześnie... I fajna składnia, mordo, szybciej sie pisze, mówię Ci...
Co Ty jakie document.getElementsByClassName(), mordo mówie Ci sobie elegancko tworzysz komponencik, dodajesz handlery i się wszycho samo robi. A jak nie robi się to jest taka nowa zajebista biblioteka
„Junon przyznał”
„Przepraszam wszystkich, powinnam była bardziej uważać. To nie w moim stylu; miałam stresujący tydzień. Postaram się to naprawić.”
To w końcu on czy ona?