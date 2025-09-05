Resocjalizacja po azjatycku. Czytasz? Siedzisz za kratami krócej
Na dość nietypowy pomysł resocjalizacji osadzonych wpadł senat Uzbekistanu. Do kodeksu karnego wychowawczego tego kraju wprowadzono poprawki, w myśl których więzień za każdą przeczytaną książkę będzie... skracał swój wyrok o trzy dni, o czym senat tego azjatyckiego państwa poinformował na swojej strybak_fischermann
Normalnie piszesz rozprawkę na ocenę
Pobicie ze skutkiem śmiertelnym to trochę szara strefa. Od 2 do 15 lat. Jest jeszcze działanie w afekcie jako okoliczność łagodząca.
Jako nastolatek mając dzień kompletnie wolny byłem w stanie przeczytać maksymalnie 900 stron dziennie (żadne szybkie czytanie, po prostu walnąć się na łóżko z poduchami, czytać do zmęczenia oczu, kawa i ciasto jako przerwa i dalej czytać).
Gównoromansidło/erotyk podwaja tempo czytania bo nie trzeba używać mózgu. A
W Polsce w więzieniu możesz wypożyczyć 3 ksiazki na 2 tygodni i całe wyliczenia psu w twarz :p
Jak pewnie większość ludzi z chłopskim rozumem, też nie raz rozmyślałem o resocjalizacji. Czy to ma w ogóle sens, co i dlaczego. Natomiast 99% tego co na papierze to totalne guano. Propaganda w rządowych i innych kur... gazetach, romansidła albo inne nacjonalistyczno-religijne kocopoły. Żeby nie było... niewielka część literatury religijnej jest jak najbardziej OK.