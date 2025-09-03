Incydent na targach. Atak na stoisko izraelskiej firmy
- Policja zatrzymała dwie osoby. To 22-letnia mieszkanka Poznania i 26-latek z Warszawy. Sprawcy oblali nieznaną cieczą koloru czerwonego jedno ze stoisk - mówi dla WP rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (22)
Z jakiej racji ja się pytam?
Jak ktoś posmaruje jakimś paskudztwem elewację budynku albo obleje jakieś biuro poselskie, lub pomnik to nikt strażaków nie dysponuje do czyszczenia.
A tymczasem jak pomazali stoisko izraelskich oprawców, to nasze posłuszne pachołki już szybciutko kierują strażaków do czyszczenia.
W każdym razie gratuluje tej dwójce odwagi bo od 2 lat izrael pluje zachodowi w twarz a wszyscy politycy zgodnie mówią że deszczyk pada, niech bunt idzie od dołu, skoro góra udaje że nic się nie dzieje
Buhahaha XD
https://youtu.be/NZkStSdlh3c?si=XXJjSobGiME_LHPh