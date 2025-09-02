Kraków pójdzie drogą Katowic? Radni chcą podatku od deweloperów
Kraków ma szansę zyskać miliony złotych rocznie i pomóc w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego. Radni chcą obciążyć wyższym podatkiem deweloperów, którzy przetrzymują puste mieszkaniaCharakietrela
...kogoś tu chyba zabolały ostatnie pozycje w rankingu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To ciekawe kiedy się zajmą tym co z-----ł część boiska szkolnego w centrum (Szkoła Muzyczna ) i od chyba 10 lat nie chce oddać albo niech się wycofają z pośpiesznej zgody (zgruzowanej przez sąd) na zabudowę pasa który miał pierwotnie iść na Velostradę. Nie mówiąc o tym nieudanym wale z lotniskiem na Muchowcu...
Katowice dobrze żyją z Alatem, Opalem, Pietrzakiem i innymi...
https://katowice.tvp.pl/41864303/nie-mieszkancow-dla-inwestycji-na-muchowcu
Chodzi o to że tam jest teren na jakieś obiekty sportowo rekreacyjne a tu chcieli wpierdzielic hotel a miasto po nagłośnieniu sprawy się "obudziło"
Dlaczego tylko z zagranicy? Bo do Krakowa przyjeżdżają Angole, Niemcy, Francuzi, a nawet takie nacje jak Saudowie czy Japońce i to wcale nie w małych ilościach. Kraków jest głównym polskim turystycznym miastem, bo to kolebka polskości, na dodatek w pełni zachowało historyczny charakter i nie zostało zniszczone przez wojny. No i fajnie, że mamy takie miasto ale ludzie w tym mieście też
To jeszcze podatek od pustych biurowców.
Scenariusz z pustymi developerski mi mieszkaniami to kit na który nabierają się tylko jak głupsi, najbardziej zaczadseni nienawiścią idioci a tym właśnie charakteryzuje się user trgo portalu.