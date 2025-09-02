Nieironicznie Kraków powinien wprowadzić podatek turystyczny dla osób z zagranicy?

Dlaczego tylko z zagranicy? Bo do Krakowa przyjeżdżają Angole, Niemcy, Francuzi, a nawet takie nacje jak Saudowie czy Japońce i to wcale nie w małych ilościach. Kraków jest głównym polskim turystycznym miastem, bo to kolebka polskości, na dodatek w pełni zachowało historyczny charakter i nie zostało zniszczone przez wojny. No i fajnie, że mamy takie miasto ale ludzie w tym mieście też Pokaż całość