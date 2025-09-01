Szokująca piosenka na miejskim rozpoczęciu roku szkolnego w Starachowicach
"W Dubaju w hotelu, na swoim weselu, będę pijana, będę pijana. Niech dowie się teściowa, kto będzie ci gotował" - słowa tej piosenki rozbrzmiały dziś w Starachowickiej SP nr 10 podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2025/26.HamsterPL
I to jest normalne. Tyle, że tych 80% procent to imprezy dla dorosłych, dzieci są tam tylko dodatkiem. Zresztą i tam nieprzyzwoitych piosenek nie śpiewa się na początku imprezy.