To już 15 rocznica! To mały skok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości.
28 sierpnia 2010r Paweł Jumper skoczył z 1,5 metrowej rampy, i się nakamerowało!
Komentarze (33)
najlepsze
No cóż, dla wielu czas przed erą smartfonu w ogóle nie istnieje lub jest jakąś prehistorią.
Dane z 2006 roku:
Dostęp do Internetu: 36% polskich gospodarstw domowych.
Posiadanie komputera: 45% polskich gospodarstw domowych.
Internet szerokopasmowy: Z tej technologii korzystało 22%
Czytałem, że jeden też chciał być kamerowany i skończył na cmentarzu.
Jumper przy totalnym braku umiejętności skoków i znajomości praw fizyki miał dużo szczęścia że poleciał prosto przez ramę i rękoma uratował głowę.