Kongres USA wszczął dochodzenie przeciwko Wikipedii za prawdę o izraelu
Kongres USA wszczął federalne dochodzenie wobec Wikimedia za umieszczanie krytyki Izraela w artykułach Wikipedii, żądając ujawnienia danych osób, które wniosły swój wkład. Cytat: "As our research showed earlier this year, antisemitism and anti-Israel bias on Wikipedia are a significant problem."o5e5ek
Komentarze (20)
najlepsze
Republikanie i inni prawicowcy od dawna próbują dyskredytować Wikipedie, co niestety trafia na podatny grunt wśród wszelkiej szurii
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-BDS_laws
taką tam macie wolność.
Można nienawidzić gejów, lewaków, katolików, można wyzywać prezydenta ale wyjdź na ulicę i powiedz "nie będę kupować pomarańczy z Izraela" to już jest przekroczenie pewnej granicy i idziesz do pierdla ( ͡° ͜ʖ ͡°)
