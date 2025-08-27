Pokaż całość

Wiesz gdzie jest problem? Bo mi troche zajelo zeby na to wpasc.Otoz mamy art 244 kk ktory mowi ze za zlamanie orzeczonego zakazu sadowego masz bezwzgledne wakacje w pierdlu. Od 3 miesiecy do 5 lat. Nie ma alternatywy.I ja sie caly czas zastanawialem dlaczego sady lamia prawo i orzekaja kolejny zakaz/prace spoleczne itp. I chyba bylem w bledzie. Wina lezy po stronie policji czy tez prokuratury.