Kolejne uproszczenia dla rolników. Nawrocki podpisał ustawę
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w dniu wczorajszym o podpisaniu przez Prezydenta RP nowej ustawy dotyczącej rozwiązań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych. To kolejne ułatwienie dla rolników. Zmiany zagwarantują rolnikom prowadzącym chów i hodowlę zwierząt gospodarskich dFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
Rok 2025 cena pszenicy O DZIWO też 700 zł ale średnia pensja 9000 zł. 3 X więcej.
W 2010 chleb kosztował ~poniżej 2 zł przy takiej jak dziś cenie pszenicy. Ta sensacja z tą pomocą to
Przypominam, że przed wejściem do unii, ćwierć wieku temu też kosztowała 700zł.
Tylko jeszcze warto zwrócić uwagę na to ile warte było 700zł ćwierć wieku temu, a ile jest warte dziś
Wydaję mi się że rolnik 2x lepiej by wyszedł gdyby tona kosztowała 2000 zł ale bez dopłat a to wciąż proporcjonalnie mniej niż rosła minimalna krajowa.
Zresztą to nie tylko jedna pszenica
Komentarz usunięty przez moderatora
Dowodem na to jest ból d--y lewackich autorytetów typu Tomasz Lis.
Gość jest po 4? udarach i większość go ignoruje, a że jest znany, ma zasięgi i kiedyś był bardzo dobrym dziennikarzem to prawacy cały czas go uznają "za autorytet drugiej strony".
Ja tam samo za autorytet prawej strony nie uznaje już Korwina, bo ma swój wiek i w głowie już się odkleiło jak Lisowi po udarach.
Wczoraj