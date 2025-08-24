KPO z założenia to jest wyrzucanie pieniędzy w losowe projekty.

Tak było za poprzednim razem. Wtedy IT się obłowiło i wewnętrznie każdy się śmiał z głupoty wywalania tej kasy.

Tak się dzieje z KPO w całej Europie.

Nawet jak z pozoru sensowny projekt to jest bezsensowny.

Bo czemu firma A ma dostać halę i sprzęt a firma B będąca jej konkurencją 10 kilometrów dalej nic?