Ostrzegają przed nową aferą z KPO. W kolejnej branży:
miliardy z KPO dla sektora zbrojeniowego mogą stać się źródłem kolejnej afery. Wskazują na brak przejrzystych zasad, faworyzowanie dużych firm oraz ryzyko nadużyć przy podziale 25 mld zł.H100
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
Przecież nie ma żadnej afery
Zapewniał dziennikarz w TVP w likwidacji
Nikt nie rejestruje jdg by wyciągnąć kase
Tak było za poprzednim razem. Wtedy IT się obłowiło i wewnętrznie każdy się śmiał z głupoty wywalania tej kasy.
Tak się dzieje z KPO w całej Europie.
Nawet jak z pozoru sensowny projekt to jest bezsensowny.
Bo czemu firma A ma dostać halę i sprzęt a firma B będąca jej konkurencją 10 kilometrów dalej nic?