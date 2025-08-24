Hity

tygodnia

W nocy ukradli mi Ursusa z przyczepką, proszę o wykop efekt
4991
Bon energetyczny - kolejny program socjalny dysksryminujący mężczyzn.
3030
Wybudzony personel z łaską i pretensjami przyjmuję umierające dziecko w szpitalu
2843
Niemiecka firma 256mln przychodu strata 5mln!
2731
Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
2653

