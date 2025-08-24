"Kilka dni temu wyruszył na safari do prowincji Limpopo w Republice Południowej Afryki. 52-latkowi towarzyszył zawodowy tropiciel i myśliwy, który miał mu pomóc w upolowaniu bawoła afrykańskiego. Niestety – safari okazało się ostatnim w życiu Watkinsa."



Bawół okazał się lepszym myśliwym od miliardera i upolował go pierwszy.

Tak naprawdę bawół działał w samoobronie. Zadział skutecznie. Można się rozejść.