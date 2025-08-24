Myśliwy-miliarder ruszył na safari. Został zabity przez bawoła.
Asher Watkins, miliarder i myśliwy, który w sieci regularnie dzielił się relacjami z polowań i trofeami zabitych zwierząt, wyruszył na safari do RPA. Ta podróż okazała się jednak jego ostatnią. Zginął na miejscu po stratowaniu przez ssaka nazywanego czarną śmiercią._RaveN
Główna często zalana jakimś szurskim, antypolskim, homofobicznym ściekiem, ale za obraże oligarchów ban XD
Bawół okazał się lepszym myśliwym od miliardera i upolował go pierwszy.
Tak naprawdę bawół działał w samoobronie. Zadział skutecznie. Można się rozejść.