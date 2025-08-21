Potrącił motorowerzystę. Sprawca nie udzielił pomocy i uciekł
Policja poszukuje kierowcy samochodu osobowego, który w Sławoborzu potrącił motorowerzystę i oddalił się.martinez-olo
Komentarze (21)
bycie niechronionym uczestnikiem ruchu w polszy, to niestety proszenie się o śmierć lub kalectwo.
@martinez-olo:
No i mam nadzieje, ze zakaz prowadzenia pojazdow na conajmniej rok! Ja p------e