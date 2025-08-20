Proces za g---t zbiorowy na 19-latce w Niemczech
W Duesseldorfie rozpoczął się proces przeciwko trzem mężczyznom z Siegen, którzy mieli dopuścić się gwałtu na 19-letniej kobiecie w jednym z hoteli w dzielnicy Hafen. Oskarżeni, w wieku od 28 do 32 lat, odpowiedzą nie tylko za g---t, ale także za usiłowanie zabójstwa.lifapek
Komentarze (40)
Ciekawostka: to niska cena za dobrego kebaba
@Indoctrine:
Ciekaw jestem w jakim języku te okrzyki, obstawiam że w innym niż niemiecki.
Ha tfu na wszystkich co popierają taką migrację. Szkoda, że za waszą głupotę mają później cierpieć wszyscy
Kukoldy i inne postępowe gamonie co zaczęły minusować, tak, były już takie sytuacje. Wszystko jest zaplanowane, a jak to popieracie jesteście pożytecznymi idiotami.