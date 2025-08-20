Nowy podatek uderzy w kieszenie Polaków. Od 2026 r. ceny elektroniki mocno w gór
Od 1 stycznia 2026 roku zacznie obowiązywać tzw. opłata reprograficzna dodatkowe 2% doliczane do ceny sprzętu elektronicznego. Oznacza to, że droższe będą nie tylko smartfony, laptopy czy telewizory, ale nawet papier biurowy. Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak fakt, że regulacja zostanie wprowaP-v-E
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 117
- Odpowiedz
Komentarze (117)
najlepsze
"Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak fakt, że regulacja zostanie wprowadzona nie ustawą, lecz rozporządzeniem ministra kultury – bez debaty sejmowej i bez możliwości weta prezydenta."
"Trybunał Sprawiedliwości UE wskazuje, że opłatę można pobierać tylko w przypadku realnej szkody dla twórców. Ministerstwo Kultury takich danych nie przedstawiło."
No i ciekawe czy ktos bedzie mial j---a zeby to zaskarzyc do TSUE.
Chyba, że będziesz pisał na papierze toaletowym.
#heheszki
Opłata budzi sprzeciw, bo:
@bropek: KO przegrało właśnie prezydenckie i jest na najlepszej drodze, aby przegrać też parlamentarne. Teoretycznie są mądrzejsi od PiS, ale ich nieporadność polityczna jest zadziwiająca i co chwila strzelają sobie samobója.
PiS ma swój żelazny "ślepy" elektorat, a na KO głosowali raczej ludzie uważający się za myślących. Tacy ludzie nie będą głosować dalej jeśli KO nie będzie robić nic pożytecznego, a póki co to