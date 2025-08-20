Obecnie już mamy ceny elektroniki wyższe w porównaniu do Niemiec przez wyższy VAT. Dołóżmy jeszcze do tego kolejne 2%, bo czemu by nie. Polaka stać, a Niemca nie. Rekompensata dla polskich twórców, którzy albo nic ciekawego nie tworzą, albo kalkują z zachodu, albo kradną twórczość innych, w tym tą z domeny publicznej. Super twórczość. Mamy w Polsce po prostu kolejną klasę pasożytniczą, która by chciała dostawać pieniążki za nic i tyle.